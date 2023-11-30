الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تتابع زراعات القمح في محافظة الفيوم

متابعة الزراعة
متابعة الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة بالانتشار في المحافظات وتكثيف المرور الميداني والتواجد مع المزارعين لتشجيعهم على زراعة محصول القمح بالتقاوى الجيدة المعتمدة لضمان زيادة الإنتاجية ويسهم في رفع مستوى معيشة المزارعين.

حقول القمح
قام اليوم الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعاون بزيارة إلى محافظة الفيوم، يرافقهم مهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، ولجنة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وشؤون المديريات والتعاون والإصلاح والاستصلاح وقيادات الزراعة بالفيوم، والمهندس حجاج صالح مدير عام الإصلاح، ومروا على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الفيوم، وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

تكثيف المتابعة في المحافظات 
وعلي صعيد آخر، وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتي يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوي الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين، مؤكدا على توعية المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنية للإردب هو استرشاديا فقط بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية أساليب الزراعة الحديثة والتي تحقق أعلى إنتاجية وترشد في استخدام المياه.

الزراعة تتابع زراعات القمح المحافظات لتشجيع المزارعيين على

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