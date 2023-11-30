الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بدقيقة حداد وبالكوفية الفلسطينية".. بدء مؤتمر متحدي الإعاقة بالإسكندرية

متحدي العاقة
متحدي العاقة

بدقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة وبارتداء الكوفية الفلسطينية، بدأ مؤتمر متحدي الإعاقة بالاسكندرية الجمعية المصرية لإبداعات متحدي الإعاقة لدعم ومسانده للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

وتواجد الاطفال من ذوي الإعاقة وبرفقه أولياء أمورهم في رسالة للمرشح عبد الفتاح السيسي "كمل مشوارك" لرد الجميل على ماتم من انجازات ودعم لابناء الدولة المصرية من ذوي القدرات الخاصة في ظل الاهتمام بكافة شرائح المجتمع. 

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

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انتخابات الرئاسة الانتخابات ذوي الإعاقة السيسي

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