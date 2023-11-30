مصر تنافس غدا في انتخابات المكتب التنفيذي لمنظمة البحرية الدولية

علمت "الدستور" أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، غادر إلى العاصمة البريطانية لندن لرئاسة فريق العمل والوفد المصري الموجود هناك منذ أيام، للتحضير لانتخابات المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية والتي تنطلق غدا الجمعة.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن مصر تنافس على عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية الذي يضم 20 دولة من المستوي الثاني (سي)، مشيرة إلى أنه سبق الوزير قيادات بوزارة النقل، وهم رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا إسماعيل، واللواء حسين الجزيري، رئيس هيئة السلامة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة.

المنظمة البحرية الدولية هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1958م

يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو.

وهي تضم 174 دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة- منهم 64 منظمة حكومية دولية (IGOs) و81 منظمة غير حكومية (وفقًا لإحصائيات 2019)؛ ولغاتها الرسمية الستة هي العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.

الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي

المنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للشحن الدولي؛ يتمثل دورها الرئيسي في إنشاء إطار تنظيمي لصناعة الشحن العالمية يكون عادلًا وفعالًا ومعتمد عالميًا ومُنفذ عالميًا لخلق مجال متكافئ حتى لا تُثني القضايا المالية عن تعزيز السلامة والأمن البيئي بتطبيق بالتغاضي عن بعض الأساسيات والتنازل عن الركائز الأساسية المذكورة أعلاه؛ وتتألف هيئاتها الإدارية من الجمعية والمجلس من الدول الأعضاء، وتضم خمس لجان أساسية تنبثق منها سبع لجان فرعية.

المنظمات غير الحكومية تشارك بصفتها وفودًا رقابية لدى المنظمة البحرية الدولية

تشارك المنظمات غير الحكومية بصفتها وفودًا رقابية لدى المنظمة البحرية الدولية في الأنشطة التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأهداف المنظمة؛ وتُمنح العضوية عندما يُشّهَد للكيان بطبيعته الدولية الحقيقية وقدرته على تقديم مساهمة كبيرة في عمل المنظمة البحرية الدولية من خلال تقديم الخبرة الفنية والمشورة.