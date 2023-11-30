الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب زيادة الشعور بتنميل الأطراف خلال فصل الشتاء

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف

يزداد لدى الكثير منا مشكلة تنميل الأطراف خلال فصل الشتاء، ولا يعلم معظمنا الأسباب وراء زيادة الشعور بالتنميل خلال فصل الشتاء، وهو ما يزيد من حجم المشكلة بدلا من حلها.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول مشكلة تنميل الأطراف.

بحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من الأسباب وراء الإصابة بتنميل الأطراف، والتى يتمثل أهمها في ألام العضلى الليفي، وكذلك نفص الفيتامينات مثل نقص كل من  فيتامين ب، وب 6، وفيتامين ب 3، وفيتامين ب 12.

نقص الفتيامينات والمعادن في الجسم

ومن ضمن الأسبقاب الآخري وراء الإصابة بتنميل الأطراف  مرض السكري حيث يتسبب  في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى تلف الأعصاب، نتيجة لذلك فقد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من تنميل مستمر في القدمين، إلى جانب ذلك الإصابة بنقص بعض الفيتامينات والمعادن فىا لجسم مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، وغالبًا ما تكون سبب تنميل الأطراف بشكل مستمر.

التوتر والقلق يعرضك للإصابة بتنميل الأطراف 

كما يتسبب الإصابة بالتوتر والقلق وعدم اخذ  قسط كافى منا لنوم فى الإصابة بتنميل فى الأطراف نتيجة لهذا التوتر، إلي جانب ذلك الشعور بالصداع النصفي يتسبب في كثير من الأحيان بالإصابة بتنميل الأطراف وعدم القدرة على تحريك الأطراف بشكل كامل، إلي جانب ذلك الإرتباك يتسبب احيانا فى التعرض للإصابة بتنميل الأطراف، وكذلك الدوخة تتسبب في الإصابة بتنميل الأطراف. 

 ومن ضمن الأسباب وراء الإصابة بتنميل الأطراف، الإصابة بتصلب المتعدد حيث يتسبب ذلك المرض بعض الأعراض، من بينها تنميل أجزاء مختلفة من الجسم كالقدمين.

 

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