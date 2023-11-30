الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الإسبانى: ما تفعله إسرائيل فى قطاع غزة غير مقبول

بيدرو سانشيز، رئيس
بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني

علق بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، على العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية والذي نتج عنه قتل آلاف المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، قائلًا إن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة غير مقبول تمامًا، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وأضاف: "مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لديّ شك جدي في أن إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، خاصة مع القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء بما في ذلك الآلاف من الأولاد والبنات، هذا غير مقبول على الإطلاق".

إسرائيل الهدنة في غزة الخارجية الامريكية الوزراء الإسباني اسبانيا

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