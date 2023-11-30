الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: نحتاج إلى العمل من أجل خفض انبعاثات الكربون

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يجب العمل على تمويل الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، والتركيز على الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ.

وأضاف شكري، في كلمته بأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "كوب 28" في الإمارات: "نحتاج إلى العمل من أجل خفض انبعاثات الكربون"، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى اكتشاف الفرص في الدول الملتزمة باتفاق باريس.

وتابع: "عملنا على تحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي، كما أنه يجب إشراك الدول النامية في جهود مكافحة تغير المناخ".

سامح شكري وزير الخارجية مؤتمر المناخ كوب 28 الإمارات انبعاثات الكربون تغير المناخ

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