سامح شكرى: نحتاج إلى العمل من أجل خفض انبعاثات الكربون

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه يجب العمل على تمويل الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية، والتركيز على الالتزامات المتعلقة بتغير المناخ.

وأضاف شكري، في كلمته بأعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "كوب 28" في الإمارات: "نحتاج إلى العمل من أجل خفض انبعاثات الكربون"، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى اكتشاف الفرص في الدول الملتزمة باتفاق باريس.

وتابع: "عملنا على تحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي، كما أنه يجب إشراك الدول النامية في جهود مكافحة تغير المناخ".