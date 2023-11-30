"الكشكى": يجب الالتفاف حول الدولة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال رئيس تحرير الأهرام العربي، جمال الكشكي، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق مهم يعطي للمواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج الحق الدستوري وفقًا للمادة 29 من القانون 22 الصادر في عام 2014.

وأضاف "الكشكي"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدستور منح حقوقًا للناخب المصري، وهذا يعكس ثقة كبيرة جدًا في المواطن وصوته الذي لا بُد أن يحرص على استكمال بناء دولته الأم.

ولفت إلى أنه يجب على المواطن أن يدرك أن هذه الانتخابات أحد أهم مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، والتأكيد أمام العالم أن الشعب لديه وعي كبير جدًا بممارسة حقوقه السياسية ويختار كيفما يشاء.

ونوه بأنه على المصريين أن يلتفوا حول الدولة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تُجرى في توقيت صعب في ظل العديد من التحديات والأزمات.