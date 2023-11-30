الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الكشكى": يجب الالتفاف حول الدولة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال رئيس تحرير الأهرام العربي، جمال الكشكي، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي استحقاق مهم يعطي للمواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج الحق الدستوري وفقًا للمادة 29 من القانون 22 الصادر في عام 2014.

وأضاف "الكشكي"، في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدستور منح حقوقًا للناخب المصري، وهذا يعكس ثقة كبيرة جدًا في المواطن وصوته الذي لا بُد أن يحرص على استكمال بناء دولته الأم.

ولفت إلى أنه يجب على المواطن أن يدرك أن هذه الانتخابات أحد أهم مظاهر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية، والتأكيد أمام العالم أن الشعب لديه وعي كبير جدًا بممارسة حقوقه السياسية ويختار كيفما يشاء.

ونوه بأنه على المصريين أن يلتفوا حول الدولة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تُجرى في توقيت صعب في ظل العديد من التحديات والأزمات.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات رئاسة مصر اكسترا نيوز المشاركة في الانتخابات

مواد متعلقة

شوقى علام لـ"الشاهد": مصر كانت مُقبلة على حرب أهلية قبل ثورة 30 يونيو

عاجل.. شوقى علام لـ"الشاهد": الدولة تعاملت مع اعتصام رابعة بطريقة راقية

شوقي علام لـ"الشاهد": مصر لها تجربة دستورية عريقة.. والإخوان لم يقرأوا التاريخ جيدًا

شوقى علام لـ"الشاهد": لم أشعر بالهيبة عند دخول قصر الاتحادية فى عهد الإخوان

وزيرة الصحة الفلسطينية: ما حدث مع أطفال غزة لم يشهده التاريخ

رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

الجد صاحب فيديو "روح الروح" يوجّه رسالة قوية بعد استشهاد حفيدته (فيديو)

محلل فلسطينى: مصر تبذل جهدًا كبيرًا فى إتمام صفقات الهدن وتبادل الأسرى

الأكثر قراءة

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

صانع أنتيكات وتحف الفنية.. "عزت" يُبدع في تشكيل "السرسوع" بالفيوم (فيديو)

تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم