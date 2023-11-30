ماذا قدمت "100 يوم صحة" منذ انطلاقها؟.. (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 50 مليونًا و791 ألفًا و804 خدمات طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى الأحد 26 نوفمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأوضحت الوزارة أن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة قدمت منذ انطلاقها مليون و423 آلاف و47 خدمة

وفيما يخص مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة قدمت الخدمة لـ755 ألفا و980 طفلا.

الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

ومبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قدمت الحملة 4 ملايين و253 ألفا و383 خدمة، ضمن.

ومبادرة صحة الأم والجنين قدمت 388 ألفا و128 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

ومبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و615 ألفا و781 مواطنا.

مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) تم ملئ مليونين و107 ألفا و39 استمارة استبيان.

«100 يوم صحة» قدمت 372 ألفا و731 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 6 ملايين و804 آلاف مواطن.