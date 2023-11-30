الزمالك يضع شرطًا ماليًا للتعاقد مع مدرب جديد

أحال مسئولو الزمالك، ملف المدرب الجديد إلى فريق "الإسكواتينج" الخاصة بالنادي، حيث يتم عرض كل السير الذاتية عليهم ثم يجهزوا بعدها تقرير وتقديمه إلى الإدارة لتحديد الأنسب للفريق في الفترة المقبلة.

وقدم فريق "الإسكوايتنج" تقريرًا يتضمن أفضل 3 مدربين أجانبين من بين كل المرشحين، ليكونوا جاهزين مع الإدارة وقت اتخاذ القرار بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

وحدد مسئولو الزمالك في الوقت ذاته شرط أساسي في المدرب الجديد، ألّا يزيد راتبه عن مليون دولار في الموسم الواحد، بما يتناسب مع الظروف المالية للنادي في الوقت الحالي، وعدم تكبد خزينة النادي مبالغ كبيرة مثلما حدث في وقت سابق مع العديد من المدربين، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على خزينة الزمالك، ووصول بعض القضايا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

على جانب آخر، أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صفحة بطولة دوري نايل بعد الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين نظيفين، وبدء الاستعداد لخوض مواجهة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق لمواصلة العروض المميزة في البطولة.

وطلب الجهاز الفني من اللاعبين بغلق صفحة الدوري بشكل مؤقت، ووضع كل تركيزهم في البطولة القارية والتعلم من دروس الماضي، وحسم التأهل مبكرًا وعدم الدخول في حسابات معقدة في دور المجموعات.

ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل التدريبي للاعبين، وعدم الضغط البدني عليهم، للمواصلة بنفس الشكل في الفترة المقبلة، وسط ضغط اللقاءات من كل الجوانب المحلية والقارية.