المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: يجب وضع توجيهات للحد من الزيادة السكانية

قال المرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية 2024 عبد السند يمامة ، إن مشكلة الزيادة السكانية يمكن النظر إليها باعتبارها عائق وبأنه سينجم عنها الحاجة إلى توفير فرص عمل وسكن وغير ذلك.

وأضاف عبدالسند يمامة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه من الممكن إذا أُحسن استخدام الزيادة السكانية تصبح قدرة وطاقة للتقدم، لافتًا إلى أن هناك دول مثل الهند والصين والكثير من الدول الأخرى التي بها أعداد تتجاوز أعدادنا بكثير.

وأوضح أن الناحية الاقتصادية أثرت وكذلك الغلاء أثر بشكل سلبي، من حيث ارتفاع سن الزواج، فأصبحت الأسرة لا تتحمل أن تربي أكثر من اثنين أو ثلاثة أو واحد، وبالتالي هناك تراجع تحكمه ظروف اقتصادية.

وأشار إلى أنه يجب أن توضع توجيهات فيما يتعلق بزيادة عدد السكان، لافتًا إلى أن هناك دول اتخذت إجراءات وسن قوانين، لكنني ضد أخذ إجراءات، معقبًا: "نعم للتوجيهات، لكن إجراءات بالمنع، فالتمييز بوضع حوافز لمن يحددون النسل فإنها تصطدم بالنواحي المجتمعية لدينا".