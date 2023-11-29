الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن عبدالسند يمامة المرشح للانتخابات الرئاسية 2024

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

عرض برنامج "من مصر"  قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن المرشح للانتخابات الرئاسية 2024 عبدالسند يمامة. 

  • حصل على تزكية 26 من أعضاء مجلس النواب إضافة إلى 10 آلاف نموذج تأييد من المواطنين.
  • الرمز الانتخابي: النخلة.
  • شعار الحملة: قوم يا مصر.

المؤهلات الدراسية والعلمية

  • ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيه عام 1974م.
  • دكتوراه في القانون عام 1988.
  • أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
  • محامي بمحكمة النقض منذ عام 1974م.

النشاط السياسي

  • ينتمي للتيار الليبرالي.
  • عضو حزب الوفد الجديد منذ عام 2004م.
  • عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد الجديد لمدة 3 دورات.
  • عضو لجنة المائة عن حزب الوفد الجديد التي وضعت دستور عام 2012.
  • عميد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد الجديد.
  • رئيس حزب الوفد الجديد منذ عام 2022م.
عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية 2024 مجلس النواب حزب الوفد

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