"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن عبدالسند يمامة المرشح للانتخابات الرئاسية 2024
عرض برنامج "من مصر" قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن المرشح للانتخابات الرئاسية 2024 عبدالسند يمامة.
- حصل على تزكية 26 من أعضاء مجلس النواب إضافة إلى 10 آلاف نموذج تأييد من المواطنين.
- الرمز الانتخابي: النخلة.
- شعار الحملة: قوم يا مصر.
المؤهلات الدراسية والعلمية
- ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيه عام 1974م.
- دكتوراه في القانون عام 1988.
- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.
- محامي بمحكمة النقض منذ عام 1974م.
النشاط السياسي
- ينتمي للتيار الليبرالي.
- عضو حزب الوفد الجديد منذ عام 2004م.
- عضو بالهيئة العليا لحزب الوفد الجديد لمدة 3 دورات.
- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد الجديد التي وضعت دستور عام 2012.
- عميد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد الجديد.
- رئيس حزب الوفد الجديد منذ عام 2022م.