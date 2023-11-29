الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. أرسنال يدك حصون لانس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

أوديجارد - أرسنال
أوديجارد - أرسنال

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، على ضيفه لانس الفرنسي، بخمسة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “الإمارات”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح الألماني كاي هافيرتز التسجيل لـ أرسنال بهدف أول في الدقيقة 13، من متابعة لتمريرة زميله جابرييل جيسوس بالرأس.

وسجل البرازيلي جيسوس، الهدف الثاني للفريق اللندني، في الدقيقة 21، بعد مراوغته مدافع لانس، ومن ثم تسديد الكرة في الشباك.

وعزز بوكايو ساكا من تقدم أصحاب الأرض، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 23، من متابعة لتسديدة زميله مارتينيلي، والتي تصدى لها حارس لانس في البداية.

وأضاف البرازيلي جابرييل مارتينيلي، رابع أهداف أرسنال في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز النرويجي مارتين أوديجارد، الهدف الخامس لـ أرسنال في الدقيقة 45، من هجمة مرتدة بدأها ساكا في الجهة اليمنى، ممررًا الكرة بالعرض لزميله، والذي سدد الكرة على الطائر في الشباك.

ويجلس النني على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "آرون رامسديل، كارل جاكوب هين، بن وايت، سيدريك سواريز، جاكوب كيويور، جورجينو، محمد النني، نيلسون، لويس سكيلي،  نوانيري، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه".

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة، فيما يتطلع فريق لانس لخطف انتصار يحسن موقفه في المنافسة على المراكز المؤهلة من المجموعة.

ويدير المباراة البرتغالي أرثر دياس، ويعاونه باولو سواريس وبيدرو ريبيرو مساعدين أول وثانٍ، وتياجو مارتينز لإدارة غرفة تقنية الفيديو ويعاونه هوجو ميجيل.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه أيندهوفن بـ5 نقاط ولانس في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما يأتي إشبيلية في المركز الأخير بنقطتين.

ارسنال محمد الننى لانس دوري ابطال اوروبا هافيرتز

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