فانتازي البريميرليج.. الرابحون في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي

أُسدل الستار على أحداث مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي عرفت الكثير من الإثارة والندية، كما المعتاد في أقوى المسابقات في العالم.

أبرز مباريات الجولة 13، كانت بلا شك قمة مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل استغله أرسنال، الذي انتصر على برينتفورد بهدف كاي هافيرتز، ليصعد لصدارة جدول ترتيب المسابقة.

وواصل توتنهام هوتسبير السقوط، بالهزيمة الثالثة تواليًا، بالخسارة أمام المتألق أستون فيلا، فيما استمرت صحوة مانشستر يونايتد، بانتصار بثلاثية على إيفرتون الجريح.

وبالتزامن مع بطولة الدوري الإنجليزي، يراقب البعض لعبة “فانتازي بريميرليج”، فبناء على ما يحدث في تلك المباريات، يكسب اللاعبون في تلك اللعبة، عدد من النقاط المعينة، وهي لعبة تنافسية استطاعت جذب الملايين.

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا الرابحون من الجولة 13 في فانتازي الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

– إيرلينج هالاند

من ملك إيرلينج هالاند في تشكيلته، لا شك أنه كان أحد الرابحين في تلك الجولة، فمهاجم مانشستر سيتي واصل تألقه، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في شباك ليفربول، ليكافئ نسبة الـ 82.5% من اللاعبين الذين يملكونه في تشكيلاتهم باللعبة، وبالأخص من وضعوا شارة القيادة له، بعدما ربح 7 نقاط.

– أنتوني جوردون

جناح فريق نيوكاسل يونايتد، استطاع قيادة فريقه لتحقيق الانتصار على تشيلسي، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، ليحصد 13 نقطة، وهو الذي يُقدر سعره بـ 5.9 مليون فقط، فهو خيار جيد بسعر قليل نسبيًا، واستطاع تحقيق عدد جيد من النقاط.

– ديوجو دالوت

ظهير مانشستر يونايتد، قدم مباراة جيدة أمام إيفرتون، بصناعته هدفًا ومساهمته في خروج فريقه بشباك نظيفة، ليحقق 12 نقطة لمالكيه في اللعبة.