قيادي بـ "الجهاد الإسلامى": التفاوض على تبادل جنود الاحتلال له ثمن مختلف

صرح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم الأربعاء، بأن التفاوض بشأن الجنود والمجندات وضباط الاحتياط الإسرائيليين، له ثمن مختلف عن الأثمان الحالية.

وأكد الهندي، في بيان تناقلته وسائل الاعلام الفلسطينية، أن العدد الكبير من الجنود والعسكريين والضباط لدى المقاومة سيجبر الاحتلال على إجراء صفقة تبادل كبيرة.

حماس: المفاوضات حول تمديد الهدنة الإنسانية مستمرة

وكان القيادي في حركة حماس محمود المرداوي، أعلن في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن الاحتلال لم يلتزم في أي مرحلة من المراحل بإجراءات إطلاق سراح الأسرى.

وأوضح المرداوي أن المفاوضات في الدوحة بشأن تمديد الهدنة الإنسانية ما زالت مستمرة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر، أن إطلاق سراح الدفعة السادسة من الأسري الفلسطينيين يسير ببطء لكنه سيتم.

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن أسماء الأسرى الأطفال في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع الاحتلال الإسرائيلي، الذين سيتم الإفراج عنهم مساء الأربعاء.

وبحسب بيان هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ضمت القائمة 15 طفلًا، بالإضافة إلى 15 أسيرةً، وذلك ضمن اتفاق الهدنة، ليصبح العدد الإجمالي للمفرج عنهم اليوم 30 أسيرةً وطفلًا.

وجاءت أسماء الأطفال من الدفعة السادسة من الأسرى كالتالي:

1. عبدالرحمن عبدالشافي حسن رازم- القدس

2. نور الدين عامر أحمد أبوجمعة- القدس

3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس

4. محمد وائل علي جاد الله- القدس

5. هارون هاني علي علقم- القدس

6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس

7. عبدالرحمن إبراهيم محمد رشايده- بيت لحم

8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم

9. أحمد كمال أحمد العمور- بيت لحم

10. يحيى محمد مبتسم أرحيميه- رام الله

11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله

12. محمد أسامة مصطفى محاميد- جنين

13. أوس ربيع كايد خضر- جنين

14. عبدالرحمن عمر عزات حنفية- أريحا

15. إبراهيم أحمد بدر زماعره- الخليل