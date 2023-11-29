الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل فلسطيني: مصر تبذل جهدًا كبيرًا في إتمام صفقات الهدن وتبادل الأسرى

غزة
غزة

قال المحلل السياسي الفلسطيني المستشار طه الخطيب، إننا اليوم نتحدث عن تمديد الهدنة الإنسانية وإسرائيل تستبيح كل القيم وترتكب جرائمها الوحشية في مدن الضفة الغربية.

وأضاف الخطيب في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "إسرائيل قتلت اليوم طفلين عمدًا في الضفة أحدهما عمره 9 سنوات" متسائلًا: "ما الذنب الذي ارتبكوه هؤلاء الأطفال؟".

وأشار إلى أن العالم يتحدث عن أطفال إسرائيل وطريقة خروجهم من قطاع غزة، في المقابل شاهد العالم أيضًا كيف خرج الأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

طه الخطيب: الحكومة الإسرائيلية مكونة من مجموعة من العصابات لا ينتمون للقيم العسكرية

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية مكونة من مجموعة من العصابات لا ينتمون للقيم العسكرية، موضحًا أن هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية لم يدخلوا الجيش الإسرائيلي من الأساس ويتحكمون في القرار الأمني والسجون وسرقة الأراضي وسرقة أموال الشعب الفلسطيني التي تُبنى بها المستوطنات.

وتابع: "استمرار الهدن الإنسانية سيسفر عن نتائج محدودة؛ لأن الوضع في قطاع غزة صعب جدًا" مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهدًا كبيرًا في مساعدة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الدور المصري يُظلم كثيرًا في وسائل الإعلام، فمصر هي التي تتحمل المسئولية الكاملة عن كل الصفقات التي نشهدها الآن مرة في القاهرة وأخرى في الدوحة.

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