ضياء رشوان: مصر تعمل منذ بداية التفاوض لمد توقيتات الهُدن الإنسانية فى غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن مصر تعمل على مسار مستمر منذ بداية التفاوض لمد توقيتات الهدن الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف رشوان في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "مدة مد الهدن الإنسانية في قطاع غزة متوقفة على كم متبقٍ من الأطفال والنساء لدى المقاومة الفلسطينية".

ضياء رشوان: هناك شرائح مختلفة من الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك شرائح مختلفة من الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية والشريحة الجاري الإفراج عنها هي شريحة النساء والأطفال.

وتابع: "هناك فئات أخرى للرجال فوق سن الستين وأقل من الستين، بالإضافة إلى فئات الجرحى والمصابين والجثث، والفئة الأكبر العسكريين".

وأكد أن عرض حركة حماس أثناء التفاوض كان إطلاق سراح 10 محتجزين كل يوم والهدنة تكون 5 أيام، لكن نتنياهو رفض وقال 4 أيام لأنه كان يبحث عن أي مكسب، وتمت الهدنة الأولى على أساس إطلاق سراح 50 في 4 أيام وتمت بامتياز.