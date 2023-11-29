الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ضياء رشوان: مصر تعمل منذ بداية التفاوض لمد توقيتات الهُدن الإنسانية فى غزة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، إن مصر تعمل على مسار مستمر منذ بداية التفاوض لمد توقيتات الهدن الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف رشوان في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "مدة مد الهدن الإنسانية في قطاع غزة متوقفة على كم متبقٍ من الأطفال والنساء لدى المقاومة الفلسطينية".

ضياء رشوان: هناك شرائح مختلفة من الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك شرائح مختلفة من الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية والشريحة الجاري الإفراج عنها هي شريحة النساء والأطفال.

وتابع: "هناك فئات أخرى للرجال فوق سن الستين وأقل من الستين، بالإضافة إلى فئات الجرحى والمصابين والجثث، والفئة الأكبر العسكريين".

وأكد أن عرض حركة حماس أثناء التفاوض كان إطلاق سراح 10 محتجزين كل يوم والهدنة تكون 5 أيام، لكن نتنياهو رفض وقال 4 أيام لأنه كان يبحث عن أي مكسب، وتمت الهدنة الأولى على أساس إطلاق سراح 50 في 4 أيام وتمت بامتياز.

غزة الهدنة في غزة الهدن الإنسانية الهدنة الإنسانية في غزة مصر حماس إسرائيل الحياة الحياة اليوم

مواد متعلقة

نائب: جهود مصر أثمرت تمديد الهدنة فى غزة ليومين إضافيين

باحث: مصر تواصل جهودها المكثفة لتمديد الهدنة فى غزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

حكم نهائي لصالح "سنتامين" في قضية ترخيص منجم السكري للذهب

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

«الدستور» تحقق فى مصير أعمال رائد القصة القصيرة محمد حافظ رجب (مستندات)

وقف دائم لإطلاق النار.. دلائل زيارة رئيس المخابرات المصرية لقطر

30 دقيقة: تعادل سلبى بين الزمالك ومودرن فيوتشر فى دورى نايل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس