الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقارير عبرية: إسرائيل مستعدة للتفاوص على المقاتلين المحتجزين لدى حماس

المحتجزين لدي حماس
المحتجزين لدي حماس

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الحرب الإسرائيلي قرر التفاوض على الفئات التالية من المحتجزين الموجودين لدى حركة حماس بعد استنفاد إطلاق سراح النساء والأطفال.

فيما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، عن تفاؤل بلاده بشأن تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس في الساعات المقبلة.

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الإمارات ترحب بتمديد هدنة غزة وتأمل وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات

ومن المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، فيما تتجه أنظار العالم نحو غزة، وسط ترقب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وكانت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة الماضي بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على شعبنا في قطاع غزة المحاصر، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

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حماس: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين خلال قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة

حماس توافق علي تمديد الهدنة

وكشفت مصادر مطلعة حول إبلاغ "حماس" الوسطاء "مصر وقطر" بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافية.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تعتزم حماس إطلاق سراحهم.

الإفراج عن محتجزين إسرائيليين

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبومرزوق، إن الحركة ستطلق سراح عدد من المحتجَزين من ذوي الجنسية الروسية، خارج إطار الاتفاق بشأن التبادل مع إسرائيل، والذي يقضي بإفراج الحركة عن عشرة من المحتجَزين الإسرائيليين.

وأضاف أبومرزوق، في حسابه بمنصة "إكس": "حتى اليوم، لم يجر إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال في غزة، عدا روني كريفوي، الروسي الأصل؛ تقديرًا من الحركة لمواقف الرئيس فلاديمير بوتين".

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