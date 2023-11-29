الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس: مقتل 3 محتجزين إسرائيليين خلال قصف سابق للاحتلال على قطاع غزة

حماس
حماس

أعلنت  كتائب القسام- الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس- عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين جراء قصف قوات الاحتلال في وقت سابق على قطاع غزة، وهم: "شيري سلفرمان بيباس، كفير بيباس، أرئيل بيباس".

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حماس: لم نطلق سراح أى من الإسرائيليين الرجال المحتجزين عدا "روسى الأصل"

وكانت أعلنت حركة حماس، الشهر الماضي، عن مقتل أربعة محتجزين إسرائيليين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

كما أشار أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، سابقًا، إلى أن "22 محتجزًا إسرائيليًا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة"، موضحًا أن "من بين المحتجزين الإسرائيليين الذين قتلوا جراء القصف هو الفنان غاي أوليفز (26 عامًا) من سكان تل أبيب".

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القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

حماس تعلن الإفراج عن محتجزين إسرائيليين

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبومرزوق، إن الحركة ستطلق سراح عدد من المحتجَزين من ذوي الجنسية الروسية، خارج إطار الاتفاق بشأن التبادل مع إسرائيل، والذي يقضي بإفراج الحركة عن عشرة من المحتجَزين الإسرائيليين.

وأضاف أبومرزوق، في حسابه بمنصة "إكس": "حتى اليوم، لم يجر إطلاق أي من الإسرائيليين الرجال في غزة، عدا روني كريفوي، الروسي الأصل؛ تقديرًا من الحركة لمواقف الرئيس فلاديمير بوتين".

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