الإمارات ترحب بتمديد هدنة غزة وتأمل وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بالجهود المصرية القطرية الجارية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عاجل، نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، "وام"، إنها تأمل في أن يتوصل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار، بشكل يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، فيما تتجه أنظار العالم نحو غزة، وسط ترقب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وكشفت مصادر مطلعة حول إبلاغ "حماس" الوسطاء "مصر وقطر" بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافيين.

ومن المتوقع أن تطلق حماس وإسرائيل سراح المزيد من المحتجزين والأسرى يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير من الهدنة المطولة التي استمرت ستة أيام.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تعتزم حماس إطلاق سراحهم.

وقالت تقارير، إن إسرائيل لن توافق على أي نقاش حول صفقة الرهائن الجديدة قبل التنفيذ الكامل للاتفاق الحالي وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.