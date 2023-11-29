الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات ترحب بتمديد هدنة غزة وتأمل وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات

هدنة غزة
هدنة غزة

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها بالجهود المصرية القطرية الجارية لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

 

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عاجل، نقلته الوكالة الرسمية للأنباء، "وام"، إنها تأمل في أن يتوصل الأطراف إلى وقف دائم لإطلاق النار، بشكل يضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية.

 

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، فيما تتجه أنظار العالم نحو غزة، وسط ترقب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

 

وكشفت مصادر مطلعة حول إبلاغ "حماس" الوسطاء "مصر وقطر" بموافقتها على تمديد الهدنة في قطاع غزة لأربعة أيام إضافيين.

 

ومن المتوقع أن تطلق حماس وإسرائيل سراح المزيد من المحتجزين والأسرى يوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير من الهدنة المطولة التي استمرت ستة أيام.

 

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين تعتزم حماس إطلاق سراحهم.

 

وقالت تقارير، إن إسرائيل لن توافق على أي نقاش حول صفقة الرهائن الجديدة قبل التنفيذ الكامل للاتفاق الحالي وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين كرهائن، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

 

الإمارات دولة الإمارات غزة قطاع غزة وام

مواد متعلقة

فيلدرز لا يستبعد تشكيل حكومة أقلية فى هولندا

بواسطة مصر.. الولايات المتحدة تعلن إرسال 54 ألف طن من المساعدات لغزة

تمديد الهدنة والإفراج عن الأسرى.. بيان عاجل لمجموعة السبع بشأن حرب غزة

تعرض 11 لبنانيًا لمضاعفات خطيرة بسبب دواء مغشوش

رياح شديدة تطيح بشجرة عيد الميلاد فى البيت الأبيض (فيديو)

واشنطن تستبعد استخدام حماس رهائن أمريكيين كوسيلة ضغط

البنتاجون: أوقفنا تحليق المسيرات الأمريكية فوق غزة خلال الهدنة

البنتاجون: هدنة غزة أوقفت الهجمات ضد قواتنا فى سوريا والعراق‎

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

إحالة إنجي حمادة للطب الشرعي لإخضاعها لكشف المخدرات

تأجيل معارضة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات لـ25 ديسمبر

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

بعد أيام.. موعد فتح باب التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان التكميلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين