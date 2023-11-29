"القاهرة الإخبارية": بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، عن بدء عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وقبل قليل، وصلت محتجزتان روسيتان إسرائيليتان إلى الجانب المصري من معبر رفح ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الإفراج عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم.