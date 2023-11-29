الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تروى مأساة فلسطينى فقد 37 من عائلته (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا لها عن شاب فلسطيني يدعى "ياسر أبوشمالة"، فقد 37 من عائلته ويبحث عنهم تحت الأنقاض.

وقالت القاهرة الإخبارية في تقريرها: "جالس على كومة من الأنقاض ناظر إليها بعين المأساة.. مشاهد وذكريات يرويها وهو في حسرة على ما حدث ولا يدور في مخيلته سوى سؤال واحد "لماذا كل هذا الدمار ونحن أصحاب الأرض؟!".

وتابعت القاهرة الإخبارية في تقريرها، "ياسر أبو شمالة".. أحد سكان مدينة خان يونس قصة جديدة تُروى لنا من غزة أرض الصمود بعد أن فقد 37 من أفراد أسرته منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

واستكملت: "وبطريقة بدائية بحث أبو شمالة، بين الأنقاض عن أي ناجين من أفراد أسرته لكن جهوده باءت بالفشل بحث عن أي شيء يمكن إنقاذه فلم ير سوى الدمار والأطلال حوله إلا أنه متمسك بأرضه حتى لو لم تكن سوى كومة من الركام".

 

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