بلينكن: استمرار الهدنة يعنى إطلاق سراح مزيد من المحتجزين فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أوضح أن استمرار الهدنة يعني إطلاق سراح مزيد من المحتجزين في قطاع غزة.

وأكد وزير الخاريجة الأمريكي أنه سيناقش مع إسرائيل إمكانية تمديد وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقبل قليل أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بوصول محتجزتين روسيتين إسرائيليتين إلى الجانب المصري من معبر رفح ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر لقناة "القاهرة الإخبارية" عن الإفراج عن 30 فلسطينيًا مقابل 10 إسرائيليين وأجنبيين من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم.