الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجهاد الإسلامي: العدوان على غزة يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتنفيذ مخطط الضم والتوسع

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن الضفة الغربية ليست بعيدة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منبهة إلى أن هذا العدوان يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وتنفيذ مخطط الضم والتوسع.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الأحد، أن جيش العدو يُصعد حرب الإبادة والتدمير التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

وأضافت أن ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا عن العدوان في غزة، وهي حرب صهيونية هدفها إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره وتنفيذ مخطط الضم والتوسع الاستعماري.

وتابعت: ما حدث الليلة الفائتة في جنين شاهد على حجم العدوان والإرهاب الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني. 

ودعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني إلى دعم المقاومة، وحثت القوى الوطنية والتيارات الشعبية على الانخراط في معركة الدفاع عن الأرض والمقدسات، معربة عن ثقتها في انتهاء الاحتلال وزواله.

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عدوان الاحتلال السافر

وفي وقت سابق أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، أن عدوان الاحتلال السافر الليلة الماضية على جنين ومخيمها إرهاب دولة لن يفلح في كسر شوكة المقاومة أو إخماد جذوتها، ذاكرًا أنه امتداد لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين في غزة والتي ارتقى فيها آلاف الشهداء.

وشدد حنيني اليوم الأحد، على أن كل محاولات الاحتلال لإنهاء المقاومة بالضفة وغزة ستفشل، مضيفًا: فشعبنا عاقد العزم على مواصلة طريق المقاومة بكل قوة وعنفوان، وإجرام الاحتلال لن يدفع شعبنا للتراجع عن هذا الطريق مهما بلغت التضحيات.

وقال إنّ جرائم الاحتلال في جنين ومخيمها والتخريب الكبير الذي أحدثته آلة الحرب هناك لن يمر مرور الكرام، وسيكون للمقاومة ردا يناسب حجم هذا الإجرام، مشددًا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وستكون وقودا لإشعال نار الثورة في وجه الاحتلال في كل المناطق.

وأشاد ببطولات المقاومة والتصدي النوعي للاحتلال وقواته وآلياته العسكرية، مؤكدا قدرة الشعب والمقاومة على الاحتفاظ بوتيرة متصاعدة من العمل المقاوم والنفير، واستهداف قوات الاحتلال وجموع مستوطنيه.

وختم بالقول: إن عدوان الاحتلال الذي يتصاعد في غزة والضفة وفي كل مناطق تواجد أبناء شعبنا سيعجل بزوال هذا الاحتلال واندحاره من أرضنا، وستتحقق لشعبنا آماله وحريته رغم أنف الاحتلال، ومهما طال الزمن.

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الجمعة الماضية، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألفًا، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية العدوان جيش العدو حرب الإبادة الشعب الفلسطيني الضفة الغربية

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