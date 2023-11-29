الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

رئيس بيت العائلة
رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت

كشف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن استعدادات الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا خلال مداخلة لبرنامج "مساء Dmc" المُذاع على قناة "Dmc" إن الجالية المصرية في ألمانيا بدأت منذ أكتوبر في عقد اجتماعات ولقاءات لحث المصريين في الخارج على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد ثابت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق دستوري لكل المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في ألمانيا تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة مصر في الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيتم استقبال الناخبين المصريين بالأعلام والورود، ليكون اليوم بمثابة احتفال وحشد الناخبين من أجل المشاركة في الانتخابات.

كما أشار إلى أنه يتم التعامل مع الصعوبات كافة، حيث تم توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى أماكن الإدلاء بأصواتهم، ونحاول حل جميع المشكلات التي قد تواجه المصريين في ألمانيا.

المانيا بيت العائلة المصرية في ألمانيا الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة المصرية

مواد متعلقة

"صوتنا أمانة".. المصريون بفرنسا يؤكدون استعدادهم للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس