رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

كشف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا علاء ثابت، عن استعدادات الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا خلال مداخلة لبرنامج "مساء Dmc" المُذاع على قناة "Dmc" إن الجالية المصرية في ألمانيا بدأت منذ أكتوبر في عقد اجتماعات ولقاءات لحث المصريين في الخارج على المشاركة الفعّالة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد ثابت أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حق دستوري لكل المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن الجالية المصرية في ألمانيا تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقيادة مصر في الفترة المقبلة.

وتابع أنه سيتم استقبال الناخبين المصريين بالأعلام والورود، ليكون اليوم بمثابة احتفال وحشد الناخبين من أجل المشاركة في الانتخابات.

كما أشار إلى أنه يتم التعامل مع الصعوبات كافة، حيث تم توفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى أماكن الإدلاء بأصواتهم، ونحاول حل جميع المشكلات التي قد تواجه المصريين في ألمانيا.