الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: هناك نوايا واضحة من قبل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن كثافة الجالية المصرية مرتفعة في الدول العربية، وبالتالي سيكون هناك إقبال كثيف في الدول العربية مثل السعودية والكويت على صناديق الانتخابات الرئاسية المصرية.

إقبال الجالية المصرية على التصويت

وأكد الدكتور أسامة السعيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت الكثير من التسهيلات للمصريين في الخارج، حيث تمت إزالة فكرة التسجيل المسبق قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وبالتالي أصبح بإمكان جميع المصريين المتواجدين في الخارح التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف في حديثه، أن الاتحادات المصرية في الخارج بذلت الكثير من الجهود لحشد المصريين ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

التغيرات الجيوسياسية 

وتابع: "التغيرات الجيوسياسية في المنطقة جعلت الحس الوطني لدى المصريين في الخارج مرتفع بصورة كبيرة، ولهذا هناك نوايا واضحة من قبل المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

أسامة السعيد اكسترا نيوز مدير تحرير الأخبار التصويت بالخارج الانتخابات الرئاسية

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