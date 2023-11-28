الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة السعيد: ارتفاع نسب مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات لهذا السبب

أسامه السعيد
أسامه السعيد

قال الكاتب الصحفي أسامه السعيد، إن حق المصريين في الخارج في التصويت بالاستحقاقات الدستورية، لم يكن معترفًا به، قبل أن يتدخل المشرع خلال السنوات العشر الأخيرة، ويمنحهم هذا الحق.

وأضاف “السعيد” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن المصريين في الخارج هم سفراء للدولة المصرية، كل في مجاله، لافتًا إلى أن حساسية واهتمام كل مصري يقيم في الخارج تكون أكبر حتى من المصريين في الداخل، واهتمامهم بالشأن المصري والسياسي واهتمامهم بالشأن العام.

واختتم: "لهذا فإن نسب مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات تكون كبيرة".

الانتخابات الرئاسية المصريون في الخارج السفارات القنصليات أسامة السعيد

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