"شارك تانك".. صاحب مشروع "POV": بِعنا 2000 قطعة فى 3 شهور

قدم عمر عبدالسلام، فكرة مشروع تطبيق "POV"، أمام لجنة برنامج "شارك تانك مصر".

وقال خلال لقائه ببرنامج "شارك تانك" والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الأربعاء: "بِعنا 2000 مشروع في 3 شهور فقط".

وأضاف: "المشروع بيتكون من 3 محاور أولهم قطعة مغناطيسية قوية توضع على أي حاجة حديد تلزق، على أي كافر للموبايل، وحزامين تقدر توسعهم على حسب الطول والوزن".

وتابع: "وتقدر تصور بيه أي حاجة عن طريق الكاميرا".

ورغم إعجاب لجنة التحكيم بفكرة المشروع ومناقشته، إلا أن الرد النهائي من اللجنة كان أن الفكرة تحتاج لبعض التوضيح، قائلًا: "دي فكرتكم والّا تم تقليدها".

يذكر أن برنامج "شارك تانك مصر" يساهم في اكتشاف المشروعات الناشئة والأفكار المختلفة، وتعرض حلقاته على شاشة "سي بي سي"، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة POD الوكيل الإعلاني، بالتعاون مع شركة IMP، وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.