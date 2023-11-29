لأول مرة منذ عقود.. أصوات معارضة فى الانتخابات المحلية بكوريا الشمالية (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا لها أكدت خلاله أنه لأول مرة منذ 67 عامًا توجد أصوات معارضة في كوريا الشمالية.

وأكدت القاهرة الإخبارية، خلال تقريرها، أن حكومة كوريا الشمالية أعلنت عن أصوات معارضة للمرشحين الذين اختارتهم الحكومة في الانتخابات المحلية لأول مرة منذ عام 1956.

وقال زعيم النظام الكوري الشمالي كيم جونج أون: "إمن ما يقل عن 1% من الناخبين أدلوا بأصواتهم ضد المرشحين".

وتابعت القاهرة الإخبارية: وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن 0.09% من الناخبين قدموا أصواتهم ضد مرشحي الحزب للمقاعد الجمعية الإقليمية، كما صوت 0.13% من الناخبين ضد الحزب الحاكم في جمعيات الشعب بالمدينة والمقاطعة.