الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النني بديلًا.. تشكيل أرسنال لمباراة لانس بدوري أبطال أوروبا

محمد النني
محمد النني

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق لانس الفرنسي ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجلس النني على دكة بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو، ويليام صاليبا، جابرييل، أولكساندر زينشنكو.

وسط الملعب: ديكلان رايس، كاي هافيرتز، مارتن أوديجارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، جابرييل خيسوس.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "آرون رامسديل، كارل جاكوب هين، بن وايت، سيدريك سواريز، جاكوب كيويور، جورجينو، محمد النني، نيلسون، لويس سكيلي،  نوانيري، ليونارد تروسارد، إيدي نيكيتياه".

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لدور الـ16 من البطولة، فيما يتطلع فريق لانس لخطف انتصار يحسن موقفه في المنافسة على المراكز المؤهلة من المجموعة.

ويدير المباراة البرتغالي أرثر دياس، ويعاونه باولو سواريس وبيدرو ريبيرو مساعدين أول وثانٍ، وتياجو مارتينز لإدارة غرفة تقنية الفيديو ويعاونه هوجو ميجيل.

ويتصدر أرسنال ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه أيندهوفن بـ5 نقاط ولانس في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف فيما يأتي إشبيلية في المركز الأخير بنقطتين.

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