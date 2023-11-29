الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المترو: مد ساعات التشغيل يوم الخميس من كل أسبوع خلال شهر ديسمبر

المترو
المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه اعتبارًا من مساء غدٍ الخميس الموافق 30 نوفمبر، ولمدة شهر، تقرر مد ساعات العمل يوم الخميس من كل أسبوع خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون المد لساعة واحدة فقط.

وبموجب القرار، يصبح قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 ص وقيام أخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 ص وقيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 ص وقيام أخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص.

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وتابع البيان: “سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 ص”.

وأوضحت الشركة أنه سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25ص وسيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا وسيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا.

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التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 

و ناشد أحمد عبدالهادي بكير " المتحدث الرسمى للمترو "جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg
وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

مترو أخبار مترو الأنفاق إدارة وتشغيل مترو الأنفاق وزير النقل وزارة النقل

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