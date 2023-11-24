وضع اللمسات الأخيرة لمحطة مترو إمبابة.. ومواطنون: نقلة حضارية

شهدت محطة مترو إمبابة ثاني محطات المرحلة المقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة بالخط الجديد بمترو الأنفاق، بعض التشطيبات واللمسات الأخيرة داخل المحطة وخارجها، وهي إحدى المحطات التي تخدم منطقة ذات كثافة سكانية عالية، وتقع محطة مترو إمبابة بشارع المطار وبالتحديد عند المزلقان، والمحطة تخدم عدد من الأحياء والتي من ضمنها شارع المطار والطنانى وعزبة الصعايدة وأول شارع البوهي وأول طريق بشتيل والمناطق المحيطة بإمبابة.

افتتاح محطة مترو إمبابة

وشهدت المحطة بعض الاستعدادات النهائية قبل افتتاحها وتم تزيين مداخلها ومخارجها بالزرع الاخضر لوضع لمسة جمالية، حيث تستعد الهيئة القومية للأنفاق، لافتتاح 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمحطة مترو إمبابة، ضمن أعمال الجزء الثالث 3b من المرحلة الثالثة للخط الثالث.

كما أن المحطات تضم عددا من السلالم المتحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف، بالإضافة إلى المصاعد لخدمة كبار السن وذوى الهمم، والسلالم العادية، كما تضم مسار خاص المكفوفين من ذوي الهمم لتسهيل الوصول للرصيف دون مساعدة.

محطة مترو إمبابة

وتقع محطة مترو إمبابة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، البالغ طولها 13.7 كيلومتر، وتشمل 11 محطة، منها 4 نفقية، و5 علوية، 2 سطحية، وأنها سوف ترى النور قريبًا.

وتشمل عبر محطة نفقية واحدة هي السودان، و4 محطات علوية، هي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية واحدة هى المحطة النهائية عند محور روض الفرج، وفق الموقع الرسمي للهيئة القومية لمترو الأنفاق.

إشادة أهالي إمبابة

وأشاد عدد من اهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة بأعمال خط المترو الجديد، ويقول عصام عبدالرحمن، أحد المواطنين، إنه بمجرد افتتاح محطة مترو إمبابة سوف تنتقل المنطقة بالكامل للمناطق الراقية الموجودة في الجيزة وسوف تحدث تغيير كامل ونقلة نوعية وحضارية.

ومن جانبه أوضح عماد عطاالله أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أنه بفضل اقتراب افتتاح محطات المترو الجديدة شهدت العديد من المناطق أعمال تطوير وإزالة للمخالفات والاشغالات.

أوضح محمد عبدالعزيز، أحد أهالي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن جميع السكان والأهالي في انتظار الافتتاح الرسمي لمترو الانفاق، الذي سوف يرتقي بالمنطقة على كل المستويات ويساعد في تحسين المرافق وتقليل المسافات لمعظم المناطق.

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محطة مترو إمبابة