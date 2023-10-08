الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تركيب الأنترلوك بمحيط محطة مترو البوهى تزامنًا مع اقتراب افتتاحها (صور)

محطة مترو البوهي
محطة مترو البوهي

شهد عدد من شوارع منطقتي الوراق وإمبابة أعمال تركيب طبقة الأنترلوك أسفل طريق سير المترو بمحطة البوهي، تزامنًا مع اقتراب افتتاح محطة مترو البوهي والمقرر افتتاحها خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف تفتتح وزارة النقل 6 محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يخدم أكثر المناطق ازدحامًا بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورًا بإمبابة والبوهى والقومية والطريق الدائري، الأمر الذي أشاد به جميع الأهالي من أعمال تطوير ورصف للطريق تمهيدًا لافتتاح  محطات المترو.

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وضع اللمسات النهائية لمحطة مترو البوهى.. والأهالى: فى انتظار افتتاحها

محطة مترو البوهي 

يقول طارق عبيد، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه على مدار الأيام القليلة الماضية يجري تركيب طبقة الأنترلوك من الخارج بمحيط محطة البوهي وبعض أعمال التطوير للمناطق المحيطة، الأمر الذي يعود بالنفع على جميع الأهالي والسكان لتطوير المنطقة المقيمين فيها.

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ومن جانبه أوضح عمار يحيي، أحد المواطنين المجاورين لمحطة مترو البوهي، أن هناك أعمالًا جارية على مدار الساعة يعيشها الأهالي مع المهندسين والعمال القائمين على هذا المشروع الكبير، مشيدًا باقتراب افتتاح خطوط المترو الجديدة والتي توفر مجهودًا ووقتًا كبيرًا على السكان خاصة العاملين منهم في مناطق القاهرة الجديدة كون الخطوط الجاري افتتاحها تمتد لمحطة عدلي منصور والتي تقترب من المدن الجديدة التي يكثر فيها العمال والمشروعات الجديدة.

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افتتاح محطة مترو البوهي

أضاف جلال عاطف، أحد المواطنين المقيمين بالقرب من محطة مترو البوهي، أن أعمال التطوير لا يمكن لأحد إنكارها إلا المخربين والذين يريدون تشويه صورة المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة المصرية، مطالبًا بوجود كاميرات مراقبة بمحيط محطات المترو الجديدة لمنع وجود إشغالات أو مخالفات أو باعة جائلين يفترشون محيط المحطة أو يخربون أعمال التطوير الجارية.

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محطات المترو الجديدة

وسوف تفتح وزارة النقل 6 محطات بالخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يخدم أكثر المناطق ازدحامًا بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورًا بإمبابة والبوهى والقومية والطريق الدائري، الأمر الذي أشاد به جميع الأهالي.

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وساعدت محطات المترو الجديدة في تطوير كافة المناطق المجاورة لمحطات المترو بمنطقتي الوراق وإمبابة من تنظيم الشوارع والأحياء بشكل لائق وحضاري، بالإضافة إلى وجود أعمال جارية من رصف الشوارع والأرصفة وإزالة المخالفات والتعديات الموجودة في الشوارع، لكي يتم الانتهاء منها تمامًا قبل افتتاح المترو بشكل رسمي للركاب.

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افتتاح محطة مترو البوهي محطات المترو الجديدة محطة مترو البوهي منطقتي الوراق وإمبابة سير المترو بمحطة البوهي أعمال تركيب طبقة الأنترلوك الانترلوك محطات المترو

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