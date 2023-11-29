زوجًا لـ هنا الزاهد.. أحمد حاتم ضيف شرف فى "إقامة جبرية"

تعاقد الفنان أحمد حاتم، على مسلسل "إقامة جبرية"، وهو من بطولة الفنانة هنا الزاهد، إلا أنه سيظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

وخلال أحداث "إقامة جبرية"، يتزوج حاتم من الفنانة هنا الزاهد، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "إقامة جبرية"، مكون من 10 حلقات، من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويشهد إقامة جبرية ابتعاد هنا الزاهد عن تقديم المسلسلات الكوميدية التي اعتادت تقديمها خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد فهمي بشكلٍ رسمي بعد 4 سنوات زواجًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت الزاهد، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «الحمد لله، تم الانفصال رسميًا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

واحتفل كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بخطبتهما في منتصف أغسطس عام 2018، في أجواء عائلية وبحضور عدد من أصدقاء الثناني منهم الفنان أكرم حسنى، وكذلك الراحل طلعت زكريا.

وفي منتصف سبتمبر 2019، عُقد قران الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، بفندق الفورسيزونز، وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني المقربين وعائلتهم وأصدقائهم، وقضى الثنائي شهر العسل في جزر المالديف ومن ثم سافرا إلى جزيرة بالي في إندونيسيا التى تقع بجنوب شرق آسيا وبعدها انتقلا إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.