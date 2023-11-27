الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من مكة.. هنا الزاهد: "لسة فيه حاجات جميلة مستنياني"

هنا الزاهد
هنا الزاهد

بعد إعلانها  الانفصال رسميًا،  عن الفنان أحمد فهمي، وثقت الفنانة هنا الزاهد بمجموعة من الصور عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، زيارتها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وعلقت: “ بما إن السنة قربت تخلص، فأنا عندي امتنان جميل جدًا لربنا على كل شيء.وكل لحظة أكدلي فيها بلُطفه إنه بيحبني، وبعتلي قوة وصبر زيادة وإشارات إن لسه فيه حاجات جميلة مستنياني باقي الطريق.. الحمد لله رب العالمين”. 

قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد

واحتفل كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد بخطبتهما في منتصف أغسطس عام 2018، في أجواء عائلية وبحضور عدد من أصدقاء الثناني منهم الفنان أكرم حسنى، وكذلك الراحل طلعت زكريا.

وفي منتصف سبتمبر 2019، عُقد قران الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، بفندق الفورسيزونز وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني المقربين وعائلتهم وأصدقائهم، وقضى الثنائي شهر العسل في جزر المالديف ومن ثم سافرا إلى جزيرة بالي في إندونيسيا التى تقع بجنوب شرق آسيا وبعدها انتقلا إلى دولة سنغافورة فى نفس المنطقة لاستكمال شهر العسل.

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد عن نبأ انفصالها عن الفنان أحمد فهمي بشكلٍ رسمي بعد 4 سنوات زواجًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت الزاهد، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «الحمد لله، تم الانفصال رسميًا بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز، وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير».

بعد انفصالها عن أحمد فهمي هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة بعد انفصالها عن أحمد فهمي أحمد فهمي هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة مناسك العمرة هنا الزاهد

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