مشربية جاليري تستضيف معرض الفنان أحمد نصير "مجاذيب"

تستضيف مشربية جاليري للفن المعاصر معرض "مجاذيب" للفنان التشكيلي أحمد نصير، وذلك في الساعة السادسة مساء الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر القادم.

وجاء في بيان المعرض "مسكونًا بأشباح المحادثات ولقاءات الأرواح، ينسج أحمد نصير سلسلة من الاستعارات التي تظهر في أشكال لا محدودة في معرضه القادم "مجاذيب". أشكال غير مألوفة في ضوء خافت تعبر عن قوة غير ملموسة، وقوة لا يمكن حصرها".

لوحات “نصير” تعبر بعمق عن ممارسات الفن المعاصر. كما تعبر تقنيته عن الطبيعة النفسية للوحاته.

التباين بين الخلفيات الداكنة وضربات الفرشاة النابضة بالحياة، يظهر تناغم بصري بين الألوان والخطوط المنكسرة والألوان الجريئة.

يذكر أن أحمد نصير ( 1957، مصر) فنان تشكيلي درس في كلية الفنون الجميلة في القاهرة، وفي المدرسة الوطنية للفنون الجميلة في باريس، سافرإلى الأرجنتين ومكث هناك 10 سنوات وأقام العديد من المعارض بالخارج.. وهو أحد فنانى قاعة سكوتو جاليرى بنيويورك التى تقدم الفن الأفريقى الحديث فى العالم.. وتنتمى أعماله للفن التعبيرى.

- حصل على منحة من الحكومة الفرنسية للدراسة فى مدرسة الفنون الجميلة العليا بباريس لمدة سنتين فى مرسم ( الفنان ماتيه

من ابرز المعارض الخاصة للفنان أحمد نصير

- معرض خاص ( زاد الرمال ) 1990.

- معرض قاعة المشربية 1987، 1988.

- معرض خاص فى مجمع الفنون بالزمالك 2002.

- معرض بقاعة بورترية بباب اللوق 2007.

- معرض بجاليرى كريم فرانسيس بوسط البلد يناير 2017.

من المعارض الجماعية المحلية

- صالون الشباب الثانى 1990.

- معرض art stock بجاليرى تاون هاوس يونيو 2006.

- معرض ( مدينة مستفبل ) بمركز سعد زغلول الثقافى - متحف بيت الأمة ديسمبر 2010.

- معرض ( مصر الام ) بقاعة الزمالك للفن بالزمالك مارس 2011.