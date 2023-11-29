أيمن الصفدى: إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن غطاءً لجرائمها

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن الدولي غطاء لجرائمها ضد قطاع غزة.

وأضاف “الصفدي” خلال كلمته امام مجلس الأمن: "لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي"، مردفًا: "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو أساس الصراع وزواله هو سبيل السلام".

وأردف: "قطاع غزة المحاصر يحتاج إلى 800 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا"، مطالبًا مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار والسبيل الوحيد للسلام هو اعتماد قرار ملزم يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: "لا تسمحوا لإسرائيل بإغراق المنطقة في دوامة دم خلال الثلاثين سنة القادمة"، معتبرًا أن الاحتلال والسلام نقيضان.

وقال وزير خارجية الاردن: "الاحتلال والأمن لا يلتقيان ونحن نريد السلام وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة".