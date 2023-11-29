الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أيمن الصفدى: إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن غطاءً لجرائمها

ايمن الصفدي
ايمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن الدولي غطاء لجرائمها ضد قطاع غزة.

وأضاف “الصفدي” خلال كلمته امام مجلس الأمن: "لا حق لمحتل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي"، مردفًا: "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو أساس الصراع وزواله هو سبيل السلام".

وأردف: "قطاع غزة المحاصر يحتاج إلى 800 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا"، مطالبًا مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار والسبيل الوحيد للسلام هو اعتماد قرار ملزم يعترف بدولة فلسطينية مستقلة.

وتابع: "لا تسمحوا لإسرائيل بإغراق المنطقة في دوامة دم خلال الثلاثين سنة القادمة"، معتبرًا أن الاحتلال والسلام نقيضان.

وقال وزير خارجية الاردن: "الاحتلال والأمن لا يلتقيان ونحن نريد السلام وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة".

أيمن الصفدي مجلس الأمن الدولي قطاع غزة وزير الخارجية الاردني مجلس الأمن الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الصفدى: حصيلة الضحايا بسبب العدوان الإسرائيلى على غزة كارثية

بايدن إلى إسرائيل لتقديم المساعدة العسكرية فى حرب غزة

تركيا: نسارع الخطى لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأردن: التصعيد الحالى يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب ويجب انتهاؤها

وزير الخارجية الأمريكى أنتونى  بلينكن يصل السعودية

حقوق الإنسان العربية: الجرائم الإسرائيلية تنتهك القانون الدولى لحقوق الإنسان

"الأرثوذكسية" تعلن رفضها للحرب الجارية بين حماس والاحتلال

وزير خارجية المجر: بايدن يتدخل فى شئوننا الداخلية.. وترامب أفضل منه

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

ياسمين صبرى ترد على شائعة زواجها "سرًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس