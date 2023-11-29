الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية: إسرائيل تمارس واقعًُا مريرًا على الأرض لطرد الفلسطينيين من أراضيهم

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن النهج الإسرائيلي على مدار 50 يومًا في غزة هو رسالة متعمدة لجعل حياة المواطنين بغزة مستحيلة.

وأضاف، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن سياسة دفع سكان الشمال للنزوح جنوبا وسيايسة التهيجر القسري والنقل الجماعي التي رفضها العالم مازالت هدفا لإسرائيل من خلال خلق واقع مرير على الأرض يستهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم.

صمت المجتمع الدولي أدى لتمادي الاحتلال في جرائمه

وأكد أن المجتمع الدولي تقاعس في السابق مرارا وتكرار عن مواجهة الهدم والقتل غير القانوني والممارسات الإسرائيلية خارج القانون وصمته عنها  أدى لتمادي الاحتلال في جرائمه.

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم يقابله في الضفة الغربية سياسة شبيهة من إطلاق العنف على المواطنين والطرد والهدم. 

وزير الخارجية سامح شكري خلق واقع مرير طرد الفلسطينيين أراضيهم

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