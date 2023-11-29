الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادات الجالية المصرية في قطر: السيسي حقق انجازات غير مسبوقة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

اختتم محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، جولته بالعاصمة القطرية الدوحة لتوعية أبناء الجالية المصرية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعقد لقاء مع قيادات الجالية  كبار رجال الاعمال والمستثمرين من أبناء مصر في قطر.

وطالب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، من قيادات الجالية بضرورة حث المصريين المقيمين في دولة قطر علي ضرورة المشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في الخارج ايام الجمعة والسبت والأحد الموافق الاول والثاني والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.

من جانبهم أكد قيادات الجالية المصرية بقطر وعلى رأسهم الدكتور ميسر صديق و السيد عبيد وهو من أكبر المستثمرين المصريين المقيمين بالدوحة ومحمد علام  و علي عثمان  ومنسق عام الحملة بدولة قطر محمد شحاتة مساندتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه حقق العديد من الإنجازات التي تشهدها مصر من قبل.

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وتطرق لقاء رئيس الاتحاد لمناقشة الفرص الاستثمارية لأبناء الجالية المصرية في قطر، وأكد الدكتور محمود حسين أن الحكومة المصرية منحت امتيازات عديدة للمستثمرين منها  إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج، وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

وأكد أن الدولة سمحت بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

واقترح الدكتور ميسر صديق انشاء بنك مصر للتنمية لدعم الاستثمار بكافة القطاعات في مصر كما تم اقتراح انشاء جهاز قومي خاص بالتسويق لانجازات وتطورات الدولة المصرية لجذب المستثمرين من الخارج.

ووعد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بنقل ما دار في الاجتماع من مطالبات لوزيرة الهجرة، للعمل علي دراسة تلك المقترحات وتطبيقها في حال الموافقة عليها.

الدكتور محمود حسين الانتخابات الرئاسية قطر السيسي الانتخابات

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