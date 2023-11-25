السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رياضة النواب: منتدى شباب العالم يأتى استكمالًا للجهود المصرية لإحلال السلام فى المنطقة

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إطلاق  منتدي شباب العالم مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، تأتي استكمالًا للدور المصري الكبير الذي تبذله القيادة السياسية منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لإحلال السلام في المنطقة.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

المبادرة تستهدف نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستهدف نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع، وذلك من خلال دعوة كل النشطاء والمؤثرين حول العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات، ومن ثم هناك جهود كبيرة مبذولة على الأرض لدعم القضية من خلال منظور عالمى، خاصة وأن منتدى شباب العالم يمثل معادلة فى ملف الشباب ودورهم وتأثيرهم والمنتدى يحظى باهتمام دولي كبير.

وأشاد بالهدف الرئيسي للمنتدى الذي يسعى إلى تقديم الدعم وإحلال السلام في كل أرجاء العالم، وإيمانًا منه أنه آن للسلام أن ينال استحقاقه وآن للحرب أن تضع أوزارها.


شباب من أجل إحياء الإنسانية

وكانت إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، وذلك انطلاقًا من الدور المحورى الذى يلعبه منتدى شباب العالم فى نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع.

وتنطلق فعاليات المبادرة على مدار ثلاثة أيام متتالية في مدينة شرم الشيخ بسيناء، وتتضمن مجموعة جلسات حوارية تفاعلية مفتوحة لجميع المشاركين، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات واللقاءات الإعلامية.

ودعا منتدى شباب العالم كل نشطاء ومؤثري العالم الحريصين على نبذ العنف ونشر قيم التسامح ودعم ضحايا الحروب والنزاعات للمشاركة في تلك المبادرة.

وتأتى هذه المبادرة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب منتدى شباب العالم احياء الإنسانية القيادة السياسية قطاع غزة مناطق النزاع

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