الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المنظمة المصرية الألمانية: نتوقع مشاركة 80% من الجالية المصرية بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

علق ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، على آخر الاستعدادات الخاصة بالجالية المصرية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بألمانيا، كاشفًا ما يجري علي أرض الواقع.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "بدأنا التنظيم باكرًا في 6 أكتوبر الماضي وعقدنا أول اجتماع لنا وأخذنا على عاتقنا أن المشاركة تكون مكثفة، وأجرينا اجتماعات بعد ذلك شارك فيها 26 من رؤساء الروابط والجاليات بألمانيا، ونحن جاهزون ومستعدون لهذه الانتخابات".

وأضاف أنه يجرى التنسيق مع السفارة المصرية ببرلين والقنصلية المصرية بمدينة فرانكفورت للاستعداد للانتخابات الرئاسية الحالية، وهناك حشد كبير من الجالية المصرية بألمانيا للحرص على مشاركة المصريين في الانتخابات الحالية.

وتابع: "هناك 50 ألف مواطن مصري موجودون داخل ألمانيا، لكن من لهم حق التصويت 7000 منهم، ويتوقع مشاركة 80% منهم في الانتخابات الرئاسية، ونحن نضع كل الثقة في الجالية المصرية التي دائمًا تكون في قلب الحدث وتمثل ظهيرًا شعبيًا لمصر في ألمانيا".

الانتخابات الرئاسية دي ام سي اليوم

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