الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات ندوة "دور الرياضيين" في المشاركة السياسية بجامعة طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استضافت جامعة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم ندوة حوارية بعنوان "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية، برعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مجدي وكوك القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، وبحضور النائب عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، وجمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعرب الدكتور محمود ذكي خلال كلمته عن تقديره البالغ لوجود كوكبة من رموز الرياضيين لأول مرة بجامعة طنطا ونخبة متميزة قدمت لبلدها الكثير من العطاء وحققت الإنجازات على أزمنة متعاقبة، مشيدا بالدور التوعوي الهام الذي يقوم به الرياضيين مع الشباب وطلاب الجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أهمية نزول الطلاب والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم، وأن يقوموا بدورهم المجتمعي في نشر ثقافة المشاركة،والتوجه إلى صناديق  الانتخابات.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال اللقاء بموقف  القيادة السياسية القوى الرافض  تهجير أبناء غزة  إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، موجهًا رسالته إلى الطلاب بأنهم  شباب الجمهورية الجديدة وبناة المستقبل.

وحرص د.مجدي وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا على الترحيب بالحضور موجها الشكر للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة لدعمه لهذه الفعالية ولرؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية والرياضيين وأعضاء مجلس النواب من الحضور.

في نهاية اللقاء، تبادل د.محمود زكي رئيس جامعة طنطا الدروع مع رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كما تم تبادل الدروع بين عميد كلية التربية والرياضية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

جامعة طنطا رئيس جامعة طنطا الاتحاد المصرى لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجمهورية الجديدة وبناة المستقبل

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