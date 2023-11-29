الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المندوبة الأمريكية: الجهود المصرية حققت الهدنة الإنسانية فى غزة

ليندا توماس غرينفيلد
ليندا توماس غرينفيلد

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الهدنة الإنسانية ما كان لها أن تتحقق لولا جهود مصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدة أن الهدنة أوصلت الغذاء والماء والضروريات إلى جنوب غزة وشمالها.

وأضافت غرينفيلد، اليوم الأربعاء، خلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نعمل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، كما أننا نتطلع إلى تمديد الهدنة في القطاع، مشيرةً إلى أن بلادها حثت إسرائيل على اتخاذ التدابير من أجل منع وقوع خسائر بين المدنيين، ويجب حماية المدنيين في قطاع غزة، موضحة أن المستوطنين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية وهذا أمر يجب أن يتوقف.

وأكدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أننا بحاجة إلى حل الدولتين حيث غزة والضفة الغربية متحدتين تحت هيكل سياسي واحد، منوهة إلى أن حل الدولتين هو الضامن الوحيد الذي يوقف حلقة العنف بشكل نهائي.

ودعت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة جميع الأطراف في المنطقة إلى الامتناع عن خطابات الاستفزاز والكراهية.

القاهرة الإخبارية جهود مصر الهدنة الإنسانية قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الضفة الغربية حل الدولتين

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