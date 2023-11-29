الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية الصين: استئناف القتال فى غزة مجددًا سيؤدى إلى نكبة

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن استئناف القتال مجددًا في قطاع غزة سيؤدي إلى نكبة، مؤكدًا أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وملحمة تختبر ضمائرنا.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وعلى المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حقيقية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة.

وأوضح وزير الخارجية الصيني، أن الهدنة يجب أن يكون فاتحة خير لبدء التفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار، ويجب علينا حماية المدنيين بإجراءات أكثر صرامة وهذا خط أحمر في القانون الدولي يجب ألا يُتجاوز.

وأعلن وزير الخارجية الصيني، عن رفضه التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتقديم مساعدات إنسانية إضافية عاجلة إلى القطاع، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين في غزة بإجراءات أكثر قوة، مسجلًا اعتراضه على العقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة.

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