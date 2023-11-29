الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المالكى: لا مكان آمنًا فى جميع أنحاء قطاع غزة

رياض المالكي
رياض المالكي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إنه يجب السماح لسكان غزة بالعودة إلى ديارهم، فلا مكان آمنًا في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف المالكي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يسمح للناس بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم ويجب أن ينتهي الحصار المفروض على غزة.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطيني، أنه يتم الدفع بنا إلى خارج التاريخ والجغرافيا والحصار والقصف أدى لنزوح 1.7 مليون شخص.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الحصار

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