أمانة "صوت الشعب" في قنا تنظم مؤتمرًا لدعم وتأييد السيسي

نظّمت أمانة محافظة قنا بحزب صوت الشعب، تـنظم مـؤتمر جماهيري حاشد بـنجع حمادي قرية "أولاد نجم" شمال قنا لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت رعاية محمد عبدالبصير أمين مساعد قنا.

جاء ذلك بحضور "م.وليد قوطة" الأمين العام للحزب، "اللواء. محمود أبوزيد" رئيس لجنة التواصل الحكومي وعضو الهيئة العليا للحزب محمد شوقي أمين تنظيم التحالف المصري، ومصطفي الصادق على فهمي الأمناء العام المساعدين للحزب، "أ. رضوان هاشم" أمين الفلاحين بالمركزية، "المستشار. باسم جمال" أمين محافظة قنا، "أ.علاء عزوز" أمين تنظيم محافظة قنا، و"أ. زهراء بكير" عضو التحالف المصري.

جاء ذلك بمشاركة ماجد طوبيا عضو مجلس النواب السابق، ومحمد عبدالبصير وشعبان شيخون ومحمود النجار ومحمود أنور القاضي وياسر برغوت الأمناء المساعدين لمحافظة قنا.

وشارك في المؤتمر عددًا من القيادات السياسية والتشريعية والحزبية والتنفيذية بالمحافظة، ورموز المجتمع في العمل الاهلي والتنموي بالمحافظة، إضافة لحشد جماهيري كبير من المواطنين والسيدات والشباب بقنا ومركز نجع حمادي.

وشارك الضيوف بعدد من الكلمات دعمًا للرئيس والتركيز علي المشروعات والانجازات الهامة السابقة.

واستعرض خلال اللقاء انجازات الرئيس السيسي بالمحافظة وطرحت رؤية الحزب وقياداته لمتطلبات المواطن في المرحلة القادمة.