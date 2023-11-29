الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سها سعيد: المرأة المصرية لعبت دورًا أساسيًا في الحياة السياسية طوال الـ10 سنوات الماضية

النائبة سها سعيد
النائبة سها سعيد

قالت النائبة سها سعيد، امين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية كانت مؤثرة بل ومبادرة في كافة الأحداث التي مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدت النائبة سها سعيد، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المرأة المصرية منذ عام 2012 وهي داعمة للشعب المصري ومساندة للدولة المصرية في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث شاركت المرأة في المظاهرات السلمية للتنديد بسيطرة الإخوان على الدولة.

وتابع: "المرأة المصرية كانت خير مشارك في مظاهرات 30 يونيو، حيث قررت المشاركة في صنع التاريخ المصري في هذا التوقيت الصعب، ولا يمكن نكران وقوفها في الانتخابات الرئاسية المصرية بعد 30 يونيو".

واستطرد: "المرأة المصرية كان لها دور كبير في مساندة الدولة في الأزمة الاقتصادية التي مرت بها، حيث استطاعت المرأة أن تجعل أسرتها صامدة في ظل مؤشرات التضخم العالمية التي مر بها العالم وليس مصر فقط".

النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب السفيرة عزيزة دي ام سي دور المرأة

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