الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالتنسيقية: المرأة عامل أساسى فى تشكيل الحياة السياسية

السفيرة عزيزة
السفيرة عزيزة

أوضحت الدكتورة ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية وتأثيرها على أسرتها، مؤكدة أنها عامل أساسي في تشكيل الحياة السياسية.

وقالت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية dmc، إن التمكين التي حصلت عليه المرأة تجعلها صاحبة حق في الحياة السياسية بمصر.

ونوهت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بأن دور المرأة في الانتخابات الرئاسية القادمة لا يتوقف فقط عند المشاركة، بل الكثير من الأحزاب اعتمدت بشكل كبير على الكوادر النسائية لتشجيع وتوعية المرأة المصرية بأهمية الانتخابات ومشاركتها في الحياة السياسية بشكل عام.

 

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ماعدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.

السفيرة عزيزة تنسيقية شباب الأحزاب مشاركة المرأة الانتخابات الدكتورة ريهام الشبراوي فضائية DMC

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