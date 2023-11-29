القسم الثاني (ب): فوز القزازين ونبروه وتعادل المنصورة وبني عبيد وكفر الزيات

احتفط فريق مركز شباب القزازين بصدارة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه على شباب تلا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع السادس ليرتفع رصيد القزازين إلى 13 نقطة ويتوقف رصيد تلا عند ثلاث نقاط.

جاء الهدفان في الشوط الأول وسجلهما عاطف الحسيني ونشأت مسعد ليصبح القزازين صاحب أقوي هجوم في المجموعة برصيد عشرة أهداف.

وتعادل المنصورة مع كفر الشيخ بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد المنصورة إلى عشر نقاط ويرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 7 نقاط انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل محمد الصغيري للمنصورة وتعادل بلال زكريا لكفر الشيخ من ركلة جزاء وهو أول هدف يدخل مرمى المنصورة هذا الموسم.

وتعادل الصيد بالمحلة مع بني عبيد بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد العال ليرتفع رصيد كل فريق إلى تسع نقاط ..انتهى الشوط الأول بتقدم الصيد بهدف سجله أحمد مصطفى في الدقيقة 42 وفي الشوط الثاني سجل محمد زغلي هدف التعادل لبني عبيد.

وفاز نبروه بصعوبة على بلقاس 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أمير السيد ليرتفع رصيد نبروه إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد بلقاس عند 3 نقاط.

انتهى الشوط الأول بتقدم نبروه بهدف سجله محمود الحسيني وفي الشوط الثاني سجل عبد الله بحر هدف التعادل لبلقاس وفي اللحظات الأخيرة سجل محمد عيد هدف الفوز لفريق نبروه.

وتعادل مالية كفر الزيات مع بايونيرزبهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الحلواني ليرتفع رصيد مالية كغفر الزيات إلى تسع نقاط ورصيد بايونبرز إلى 7 نقاط وتقدم مالية كفر الزيات عن طريق أحمد عبد العال ثم تعادل بايونيرز.