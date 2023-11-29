الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تتوجه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة

نيفين القباج
نيفين القباج

تتوجه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري إلى العاصمة الأردنية عمان، وذلك بناء  على الدعوة الموجهة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمشاركة في فعاليات أعمال اجتماع تنسيق الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعقد غدا الخميس في العاصمة الأردنية عمان ضمن إطار " مبادرات اجتماعات العقبة".

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع آلية التنسيق حول خطة عمل مشتركة للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تهدف المناقشات  إلى الوصول إلى حلول تسهم في تجاوز تحديات إيصال المساعدات إلى القطاع.

الجدير بالذكر أنه منذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، تقوم جمعية الهلال الأحمر المصري بدور فاعل في إيصال المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة، كما تسهل إدخال المساعدات التي تصل مصر من مختلف دول العالم.

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نيفين القباج وزيرة التضامن الأحمر المصري العاصمة الأردنية غزة

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