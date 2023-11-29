الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"سوهاج" تبحث استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية 2024

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسّعًا مع القيادات التنفيذية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها من 10ـ 12 ديسمبر المقبل، بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية من الجهات المعنية بسوهاج.

"بلدي أمانة".. حملة لطرق الأبواب للمجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج

محافظ سوهاج يبحث معدلات التنفيذ بمشروعات "حياة كريمة" في القرى

السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة استعراض القوة وإحراز سلاح ناري في سوهاج

ووجه محافظ سوهاج، خلال الاجتماع بتوفير كافة سبل الراحل داخل المقار الانتخابية واللجان العامة كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتمهيد وتسوية الطرق المؤدية من وإلى تلك اللجان والمقار، والخروج بمستوى تنظيمي عالي ومتميز من خلال تنظيم العملية الانتخابية والتيسير على الناخبين، مؤكدا أهمية توفير سبل الراحة للناخبين، وتسهيل دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، الذي يتميز بتاريخ عريق شهد العديد من الملاحم الدستورية، فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله.

أوضح الفقي، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الانتخابات ممن لهم حق التصويت بمحافظة سوهاج بلغ  3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز إنتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج القيادات التنفيذية احمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام الوحدات المحلية المقار الانتخابية عدد الناخبين عدد اللجان العامة

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يبحث معدلات التنفيذ بمشروعات "حياة كريمة" في القرى

حملة مرورية مكبرة لمواجهة مخالفات "طمس اللوحات" فى سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: المساندة الكاملة للقضية الفلسطينية أساس موقف مصر منذ اندلاع الحرب

رئيس جامعة سوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

"محمد وعمر".. تلاميذ صباحا ورواد أعمال ليلا فى سوهاج (صور)

تعرف على خطة محافظة سوهاج لمجابة مخاطر السيول مع حلول فصل الشتاء

"الشباب والرياضة" تكرم قادة الكشافة ووكيل الوزارة بسوهاج

الأول من نوعه.. افتتاح مؤتمر عن الابتكار وريادة الأعمال بجامعة سوهاج

الأكثر قراءة

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

كريفوى حر.. مَن هو الرجل الذى أطلقت حماس سراحه ولماذا؟

انخفاض في الرؤية.. "الأرصاد" تعلن عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس